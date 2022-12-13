Харків на ранок 13 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 12 по 13 грудня 2022 року не зафіксовано пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 12 грудня.
Загалом за добу з 12 по 13 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 193 вибухонебезпечних предмети.
Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 12,5 тонн питної і технічної води.
Нагадаємо, у місті Балаклія Харківської області 58-річна жінка наступила на вибухонебезпечний предмет.
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