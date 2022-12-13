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13.12.2022  08:13   Рита Парфенова

Харків на ранок 13 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 12 по 13 грудня 2022 року не зафіксовано пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 12 грудня.

Загалом за добу з 12 по 13 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:

  • 6 – на ліквідацію пожеж;
  • 11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 193 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 12,5 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо, у місті Балаклія Харківської області 58-річна жінка наступила на вибухонебезпечний предмет.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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