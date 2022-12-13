Ворог вдарив ракетою С-300 по Куп’янську (фото)

Минула доба ворожої агресії обійшлася без жерт та постраждалих.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
У ніч на 13 грудня окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без потерпілих.
На Куп’янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих.
Також минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Вовчанський, Ізюмський та Куп’янський райони.
Нагадаємо, за інформацією ГУ ДСНС у Харківській області за добу з 12 по 13 грудня 2022 року не зафіксовано пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів.
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