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13.12.2022  08:25   Рита Парфенова

Ворог вдарив ракетою С-300 по Куп’янську (фото)

Минула доба ворожої агресії обійшлася без жерт та постраждалих.


t.me/synegubov

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

У ніч на 13 грудня окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без потерпілих.

На Куп’янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих.

Також минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Вовчанський, Ізюмський та Куп’янський райони.

Новини Харкова: Ворог вдарив ракетою С-300 по Куп’янську

Новини Харкова: Ворог вдарив ракетою С-300 по Куп’янську

Новини Харкова: Ворог вдарив ракетою С-300 по Куп’янську

Новини Харкова: Ворог вдарив ракетою С-300 по Куп’янську

Нагадаємо, за інформацією ГУ ДСНС у Харківській області за добу з 12 по 13 грудня 2022 року не зафіксовано пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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