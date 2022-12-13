    
Главная Новини Харкова Армія Ворог обстріляв 14 населених пунктів Харківщини
13.12.2022  08:53   Рита Парфенова

Ворог обстріляв 14 населених пунктів Харківщини

Протягом доби з 12 по 13 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
За минулу добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Гатище,
  • Волохівка,
  • Охрімівка,
  • Чугунівка,
  • Амбарне,
  • Дворічна,
  • Кам’янка.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Табаївка,
  • Берестове.

Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.12 Армія Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ 10.12 Армія Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Харківської області 09.12 Армія Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 