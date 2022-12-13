Ворог обстріляв 14 населених пунктів Харківщини

Протягом доби з 12 по 13 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
За минулу добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів:
На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів:
Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.
Нагадаємо, у ніч на 13 грудня окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ.
Комментариев: 0
Сьогодні не надто довіряйте логіці (вона здатна вас підвести), у грошових справах будьте особливо обережні. І головне – намагайтеся стримувати раптові пориви.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, удень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде сильний сніг.
13 грудня православні вшановують Андрія Первозванного – апостола Ісуса Христа, який був першим із дванадцяти, покликаний Спасителем.
влажность:
давление:
ветер: