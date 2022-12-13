13.12.2022 08:53 Рита Парфенова

Ворог обстріляв 14 населених пунктів Харківщини

Протягом доби з 12 по 13 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

За минулу добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів:

Стрілеча,

Стариця,

Огірцеве,

Гатище,

Волохівка,

Охрімівка,

Чугунівка,

Амбарне,

Дворічна,

Кам’янка.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів:

Кислівка,

Котлярівка,

Табаївка,

Берестове.

Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.



Нагадаємо, у ніч на 13 грудня окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ.