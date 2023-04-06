Прогноз погоди у Харкові на 6 квітня

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний дощ. У другій половині дня опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 40%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +11°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 41%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +15°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 39%. Температура повітря +14°...+11°C (відчувається як +14°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
У давнину примітили: якщо ніч на 6 квітня тепла - весна дружна буде; якщо зійде до цього дня сніг, значить назовсім, якщо ні - пролежить ще тиждень.
Ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний дощ. У другій половині дня опадів не очікується.
6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.
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