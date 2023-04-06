06.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 6 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп Овна буде переповнений яскравими емоціями! День наділяє його живою уявою, завдяки чому Овен зможе проявити себе у творчості. Однак головне, що обіцяють йому зірки, – це спонтанність почуттів: сьогодні Овен може випробувати цілий вир пристрастей. Приводом здатне послужити все, що завгодно – посмішка, запрошення на побачення, власні фантазії чи чийсь натяк. День Овна буде розфарбований усіма кольорами веселки – і все завдяки переживанням, які змушують його серце битися швидше.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У Тельця буде шанс здобути перемогу в якомусь питанні. Це може бути і успішне завершення проекту, і перемога в коханні, і можливість перемогти в суперечці. Зірки гороскопу радять Тільцеві скористатися цим для того, щоб не тільки закріпитися на досягнутих рубежах, а й просунутися вперед, потіснивши конкурентів. Сьогодні ідеально підходить для того, щоб ставити перед собою амбітні плани, домагатися бажаного і займатися кар'єрою.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки гороскопу надають Близнюкам хороші можливості, але щоб їх не прогаяти, їм доведеться дуже швидко діяти і думати! Швидше за все, ситуація вимагатиме від них діяти вправно і нестандартно, і Близнюки володітимуть усім необхідним для цього набором якостей: комунікабельністю, швидкою реакцією та авантюрною жилкою. Все це допоможе Близнюкам завойовувати симпатії оточуючих і обернути будь-яку подію собі на користь, перетворивши навіть мінус на впевнений плюс.

Рак (22 червня – 23 липня)

День, коли Рак може сміливо втілювати в життя будь-які, навіть найграндіозніші плани! Зірки гороскопу дарують Раку успіх у амбітних починаннях. І в роботі, і в коханні, і в інших сферах життя якщо Рак сьогодні затіє глобальний проект, то не пошкодує: згодом його плани втіляться в життя, а результат буде вищим за очікування. Ось чому Раку не варто розмінюватися на дрібниці і присвячувати цей день звичайним буденним турботам. Не бійтеся мріяти і дерзати – на вас чекають нові горизонти!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має зробити вибір у якомусь питанні. Можливо, це питання навіть не здасться йому важливим, проте зірки гороскопа попереджають: від того, яким виявиться рішення, залежить багато чого в подальшій долі. Саме тому, роблячи вибір, Леву не варто довіряти швидкоплинним емоціям, порадам з боку і тим більше «орлу» та «рішці». Тільки підійшовши до питання вдумливо та відповідально, йому не доведеться шкодувати ні про що.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва буде налаштована безкомпромісно: все чи нічого. Вона буде ясно бачити мету, прагнути до неї, і це знайде відображення у її вимогливості до себе та до оточуючих. Не дивно, якщо весь день Діва відчуватиме невдоволення, критикуючи та підхльостуючи тих, хто перебуває з нею поруч. З погляду Діви, вона просто хоче, щоб справи просувалися добре, а ось з погляду оточуючих – експлуатує та командує. Втім, завдяки такому підходу, Діва справді може досягти багато чого. Але тільки не у стосунках із людьми.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У гороскопі Терезів переважатиме незалежність. Думка оточуючих хвилюватиме їх найменше – Терези впевнені у своїй правоті та у всьому, що вони роблять. З одного боку, такий настрій здатний допомогти їм у бізнесі та у прийнятті рішень, однак він може виявитися і причиною сварок. Втім, якщо хтось захоче з ними співпрацювати, достатньо не сперечатися, а навпаки – запитати у Терезів поради. Терези сьогодні охоче зіграють роль мудрого наставника: поділяться досвідом, підтримають і допоможуть!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Енергійності Скорпіона оточуючі можуть лише позаздрити: у його гороскопі переважають такі якості, як активність, працездатність та впевненість у собі. Не дивно, якщо з таким зарядом бадьорості та сил Скорпіон кинеться, як на амбразуру, на найскладніші справи – на розгрібання старих завалів, нові проекти, вирішення гострих питань. Зірки запевняють Скорпіона в тому, що за що б він не взявся, сьогодні все в його руках буде сперечатися. Головне – намагатися не надто дратувати оточуючих своєю залізобетонною впевненістю у собі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Несподівані труднощі можуть застати Стрільця зненацька, проте гарна новина полягає в тому, що він матиме безліч сил і енергії, щоб з цим боротися! Зірки гороскопа наділяють Стрільця такими якостями, як сила волі, комунікабельність та дар переконання, завдяки яким він здатний будь-яку ситуацію обернути на користь собі. Адже за будь-якими обставинами найчастіше стоять конкретні люди, а з людьми (навіть найнезговірливішими) Стрілець сьогодні зуміє домовитися.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Справжньою музикою для Козерога буде мова сухих фактів і цифр, а от усе, що важко логічно обґрунтувати, йому буде даватися насилу. Ось чому зірки гороскопу не радять Козерогу сьогодні покладатись на таку ненадійну річ, як інтуїція. Натомість точні розрахунки та аналіз фактів будуть даватися йому напрочуд легко. Присвятивши цей день точним наукам, плануванню та фінансам, Козеріг не пошкодує. Сьогодні він здатний на багато чого – наприклад, упорядкувати рахунки, розрахувати бюджет чи придумати геніальний план того, як збагатитися!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Впевненість Водолія в собі ризикує перерости у самовпевненість та пошкодити його справам. Як інакше пояснити той факт, що Водолій здатний відмовитися від допомоги оточуючих та ігнорувати поради, вважаючи, що сам знає, як краще? Зірки гороскопу попереджають, що навіть якщо Водолій сьогодні впевнений у чомусь на всі сто відсотків, це не означає, що він насправді має рацію: його досвіду та вмінь може не вистачити для вирішення якогось питання. Найбільша помилка – це думати, що не помилишся. Тільки пам'ятаючи про це, Водолій зможе сьогодні досягти успіху.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби ризикують зазнати занепаду сил – їм буде нелегко взятися навіть за найпростішу роботу. Саме тому вони із задоволенням відкладуть у далеку скриньку все, що тільки можна відкласти. Якщо ж справи вимагатимуть від них активного втручання, Риби здатні внести до них плутанину та хаос. Втім, виною всьому не так фізичний стан Риб, як їх песимістичний душевний настрій. Зірки гороскопа обіцяють, що достатньо Рибам сьогодні струснутись і перестати марудити, як день відкриє перед ними непогані можливості.



