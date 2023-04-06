06.04.2023 07:30 Рита Парфенова

6 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.





Рішення відзначати День спорту Генеральна Асамблея ООН ухвалила 23 серпня 2013 року. За задумом засновників, Міжнародний день спорту стане вдалим доповненням до Міжнародного Олімпійського дня, що відзначається щорічно 23 червня. У День спорту мільйони людей у всьому світі також братимуть участь у спортивних змаганнях, починаючи з 10-кілометрових забігів та марафонів та включаючи групові спортивні ігри, велосипедні гонки та освітні заходи.



Витрати на всі заходи мають покриватися за рахунок добровільних внесків.



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До Міжнародного дня спорту у 2015 році приурочили ще одне спортивне свято – Всесвітній день настільного тенісу.



Настільний теніс (відомий також як «пінг-понг») з'явився понад сто років тому, а сьогодні він є олімпійським видом спорту (з 1988 року). Це спортивна гра, яка базується на перекиданні спеціального м'яча ракетками на ігровому столі з сіткою за певними правилами. Метою гравців є досягнення ситуації, коли противник не зможе відбити, або не правильно відіб'є м'яч.



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Ще один спортивний привід: 1896 року в Афінах розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри (вони тривали з 6 по 15 квітня). Першим олімпійським чемпіоном став американський легкоатлет Джеймс Коннолі. Він встановив рекорд у потрійному стрибку – 13,71 м.



Історія Олімпійських Ігор веде свій початок з 776 року до нашої ери, коли раз на чотири роки у Стародавній Греції в Олімпії влаштовувалися популярні загальногрецькі свята та змагання на честь Бога Зевса. У цей час оголошувався «священний світ», коли не велися військові дії та дороги до Олімпії були безпечними.

Прикмети дня

Напередодні Благовіщення, яке відзначають 7 квітня, намагаються виконати всю домашню роботу: прибрати, випрати білизну.



За народними повір’ями, 6 квітня намагалися розпалити багаття у печі чи у дворі. Наші пращури вірили, що таким чином можна «спалити» всі проблеми.

Також цього дня

1580 – стався найпотужніший із усіх землетрусів, що мали місце в малосейсмічному районі Па-де-Кале. У Британії тремтіння землі зруйнувало деякі лондонські церкви, включаючи старий Собор Святого Павла. У Дуврі цунамі забрало близько 120 життів.



1748 – виявлено руїни Помпей (Італія).



1874 – народився Гаррі Гудіні, американський фокусник.



1906 – американці Джон Стюарт Блектон та Альберт Е. Сміт зробили серію перших анімаційних фільмів «Комічні фази смішних осіб». Відзначається у США як Animated Cartoon Birthday.



1938 – вчений-хімік Рой Планкетт відкрив політетрафторетилен, або тефлон.



1970 – народилася Ірина Білик, українська співачка.



1975 – народився Фоззі (Олександр Сидоренко), учасник гурту "Танок на майдані Конго".



1985 – американець Вільям Шредер став першою у світі людиною, виписаною з лікарні зі штучним серцем.



2016 – консультативний референдум у Нідерландах не схвалив ратифікацію Угоди про євроасоціацію з Україною.

Іменини відзначають:

Андрій, Артем, Захар, Петро, Степан, Яків.



