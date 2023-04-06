06.04.2023 08:13 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 6 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 5 по 6 квітня 2023 року зафиксована одна пожежа, спричинена ворогом.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 6 квітня.

Пожежа через обстріл сталася у місті Куп'янськ. Після артилерійського наліту окупаційних військ на території одного з приватних домогосподарств горіла господарча споруда на площі 100 кв.м. О 21:00 рятувальники 44-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі. За 50 хвилин рятувальники локалізували вогонь та о 23:00 – повністю ліквідували його. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Загалом добу з 5 по 6 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:

31 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 190 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу сталося 2 підрива людей на вибухонебезпечних предметах.

у селі Новоосинове Куп'янського району 16-ти річний підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої;

у селі Нова Гусарівка на вибуховому пристрої підірвався працівник відділу спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області.



