Харківщина на ранок 6 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 5 по 6 квітня 2023 року зафиксована одна пожежа, спричинена ворогом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 6 квітня.
Пожежа через обстріл сталася у місті Куп'янськ. Після артилерійського наліту окупаційних військ на території одного з приватних домогосподарств горіла господарча споруда на площі 100 кв.м. О 21:00 рятувальники 44-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі. За 50 хвилин рятувальники локалізували вогонь та о 23:00 – повністю ліквідували його. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Загалом добу з 5 по 6 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 190 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу сталося 2 підрива людей на вибухонебезпечних предметах.
Комментариев: 0
Ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний дощ. У другій половині дня опадів не очікується.
6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.
влажность:
давление:
ветер: