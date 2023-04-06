06.04.2023 08:34 Рита Парфенова

У метрополитені Харкова виявили киянина у розшуку

Про затримання підозрілої особи повідомили ініціатору розшуку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, працівники поліції під час перевірки документів на станції метро виявили 23-річного киянина, який з 2021 року розшукувався Оболонським управлінням поліції ГУНП в м. Києві за вчинені крадіжки.

Про затримання розшукованої особи повідомили столичних правоохоронців.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.



