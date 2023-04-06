    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У метрополитені Харкова виявили киянина у розшуку
06.04.2023  08:34   Рита Парфенова

У метрополитені Харкова виявили киянина у розшуку

Про затримання підозрілої особи повідомили ініціатору розшуку.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, працівники поліції під час перевірки документів на станції метро виявили 23-річного киянина, який з 2021 року розшукувався Оболонським управлінням поліції ГУНП в м. Києві за вчинені крадіжки.
 
Про затримання розшукованої  особи повідомили столичних правоохоронців.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  крадіжка, розшук, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.03 Армія У РФ проблеми с электрикою та поширюються крадіжки генераторів (відео) 26.03 Надзвичайні події У Харкові затримали крадія з пральною машиною 22.03 Надзвичайні події Поліцейські затримали автокрадія у Харкові
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 