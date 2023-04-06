У метрополитені Харкова виявили киянина у розшуку

Про затримання підозрілої особи повідомили ініціатору розшуку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.
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