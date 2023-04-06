Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Харківської області

Ворог продовжує обстрілювати Харківську область.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.
Протягом доби противник продовжив обстріли населених пунктів Харківщини. Під вогнем загарбників перебували населені пункти:
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Ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
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6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.
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