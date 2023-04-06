06.04.2023 08:57 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Харківської області

Ворог продовжує обстрілювати Харківську область.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.



Протягом доби противник продовжив обстріли населених пунктів Харківщини. Під вогнем загарбників перебували населені пункти:

Берестове,

Бочкове

Ветеринарне,

Дворічна,

Зибине,

Козача Лопань,

Крохмальне,

Куп'янськ,

Кучерівка,

Липці,

Масютівка,

Нескучне,

Огірцеве,

Одноробівка,

Тополі,

Фиголівка,

Уди,

Червона Зоря.



