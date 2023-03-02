02.03.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Що можна приготувати з артишоку: шість смачних рецептів
Пропонуємо смачні страви з артишоку, який у наших краях ще не такий популярний, як, наприклад, на Середземномор'ї.
Як пише РЕДПОСТ
, якщо ви задумливо дивитеся на артишок, ламаючи голову, що ж з нього можна зробити або вам просто хочеться це дізнатися, запропоновані рецепти з цього овоча повинні порадувати вас певною різноманітністю. Рецептів з застосуванням цього овоча дуже багато, тому зупинимося на токому собі обіді зі страв з артишоку.
Варто попередньо вдягнути на руки рукавички, тому що від контакту з артишоками вони можуть потемніти
Суп з артишоками
Продукти на 4 порції:
-
Артишоки 1 кг
-
Курячий бульйон 400 мл
-
Вершкове масло 120 гр
-
Вершки 35% 130 мл
-
Йогурт 120 мл
-
Цибулина 1 шт
-
Часник 2 зубчик
-
Борошно 60 гр
-
Цукор 40 гр
-
Херес 3 ст. л.
-
Пісто та листя базиліка, сіль, чорний перець за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
У сотейнику "розпустити" вершкове масло|мастило|.
-
Обсмажити в олії дрібно нарізану цибулю і розділений на кілька частин часник.
-
Додати підготовлені артишоки, влити херес, бульйон, додати спеції, сіль, цукор.
-
Дочекатися, поки рідина закипить і зменшити вогонь до мінімуму.
-
Накрити сотейник кришкою, томити страву 30 хвилин.
-
В окремій сковороді розпустити масло, обсмажити в ньому борошно.
-
Влити вершки та йогурт, довести до кипіння.
-
Тонким цівком влити вершкову суміш у сотейник із супом.
-
Довести тарілку до кипіння, збити блендером.
-
Подавати з базиліком та соусом песто.
Печені артишоки
Продукти на 6 порцій:
-
Сіль за смаком
-
Білий хліб 25 г
-
Петрушка 3 стебла
-
Соняшникова олія 1 ст. ложка
-
Біле сухе вино 4 ст. ложки
-
Артишоки 12 штук
-
Лимон 1 шт
Покроковий рецепт приготування
-
Розрізати навпіл і вилити сік однієї половини у велику миску з водою.
-
Відрізати артишокам ніжки і видалити грубе крайнє листя.
-
Обрізати кінчики листочкам, що залишилися.
-
Розрізати вздовж артишоки і видалити серцевину.
-
Збризкати артишоки соком половинки лимона, що залишилася, і помістити їх в лимонну воду.
-
Закип'ятити солону воду у великій каструлі.
-
Відправити туди артишоки та знову довести до кипіння.
-
Зменшити вогонь, накрити і варити 30-60 хвилин|мінути|, поки вони не стануть м'якими. (Спробувати акуратно відірвати листок – він повинен легко відокремитися).
-
Укласти артишоки у форму розрізаною стороною нагору.
-
Полити вином.
-
Збризкати маслом і посипати дрібно порізаною петрушкою та хлібними крихтами.
-
Пекти 15 хвилин при 180 градусах і подати відразу, в цьому ж посуді.
Артишоки у соусі
Продукти на 6 порцій:
-
Сіль за смаком
-
Часник 2 зубчики
-
Петрушка 2 стебла
-
Оливкова олія 2 ст. л.
-
Білий хліб 50 г
-
Артишоки 2 кг
-
Лимон 1 шт.
Покроковий рецепт приготування
-
Розрізати навпіл і вилити сік однієї половини у велику миску з водою.
-
Від іншої половинки відрізати тонку скибочку.
-
Відрізати артишокам ніжки і видалити грубе крайнє листя.
-
Обрізати кінчики листочкам, що залишилися.
-
Розрізати артишоки вздовж навпіл чи чотири частини і видалити серцевину. Полити артишоки соком половинки лимона, що залишилася, і помістити в лимонну воду.
-
Коли всі артишоки таким чином будуть готові — злити воду і помістіть їх у каструлю: глибоку, але не дуже широку.
-
Додати лимонну скибочку, хлібну крихту, оливкову олію, дрібно покришений часник і петрушку.
-
Влити стільки води, щоб вона закрила артишоки, додати щіпку солі та добре перемішати.
-
Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до середнього, закрити кришкою і варити 45 хвилин|мінути|, поки вони не стануть м'якими. Подати одразу.
Артишок фарширований
Продукти на 6 порцій:
-
Артишоки 6 шт
-
Фарш яловичий 300 гр
-
Цибуля 1 шт
-
Петрушка 1 пучок
-
Картопля 6 шт
-
Сіль, спеції за смаком
-
Лимонний сік 3 ст. л
-
Оливкова олія 3 ст. л
Покроковий рецепт приготування
-
Видалить з артишоків серцевину.
-
Покласти інгредієнт у воду із лимонним соком.
-
Розжарити сковороду з оливковою олією.
-
Обсмажити на сильному вікні нарубану цибульку з фаршем.
-
Додати петрушку, сіль, спеції та тушкувати до повної готовності.
-
М'ясною сумішшю начинити артишоки в центрі та між пелюстками.
-
Почистити та нарізати картоплю.
-
Викласти його в скороварку, поливши олією.
-
Поверх картоплі викласти фаршировані артишоки.
-
Додати трохи води, тушкувати страву 20 хвилин до повної готовності.
Соус зі шпинату та артишоків
Продукти на 8 порцій
-
Артишоки 5 шт
-
Лимонів 5 шт
-
Майонезу 2 ст. л
-
Цибуля шалот 1 ст. л
-
Часнику 1 зубчик
-
Солі 1/4 ч. л.
-
Кайєнського перцю 1/8 ч. л.
-
Свіжемелений перець - за смаком
-
Сир пармезан 1 ст. л.
-
Багет 270 гр (нарізаний по діагоналі скибочками та підсмажений)
Покроковий рецепт приготування
-
Розігріти духовку до 170 градусів.
-
Викласти артишоки у велику каструлю, залити водою на 7 див.
-
Розрізати навпіл 4 лимони.
-
Витиснути лимонний сік у воду і туди додати кірки.
-
Довести до кипіння. Накрити кришкою, готувати 20 хв.
-
Викласти артишоки на ґрати, дати стекти рідини та повністю охолонути. Видалити листя, залишивши 3 чашки, очистити.
-
Помістити шпинат у пароварку. Варити близько 2 хв. Дати охолонути і крупно нарізати.
-
Змішати артишоки, дрібно терту цедру і сік лимона, що залишився, майонез, цибуля-шалот, часник, рикотту, сіль і кайєнський в кухонному комбайні.
-
Приправити перцем.
-
Викласти в жаростійку страву.
-
Додати шпинат та 1/3 склянки плюс 1 столову ложку моцарелли.
-
Посипати пармезаном і моцареллою.
-
Випікати в духовці до золотаво-коричневого кольору від 2 до 3 хвилин.
-
Подавати з листям артишоків, булкою чи французьким багетом
Чай з артишоку
-
Вживати чай можна як у гарячому, так і холодному вигляді.
-
Для покращення смаку можете додати 1 ч. л. квіткового меду, так чай із артишоку стане ще кориснішим.
-
У лікувальних та профілактичних цілях приймають чай з артишоку 2-3 рази на день на день до їди або одразу після
Продукти на 1 порцію:
-
Сушене листя артишоку 2 гр
-
Вода 300 мл
Покроковий рецепт приготування
-
12 гр. або 1 ч. л. подрібненого листя артишоку залийте 300 мл. окропу.
-
Треба, щоб вын настоявся 15 хвилин.
-
Якщо використовувався розсипний чай із артишоку, процідіть його через ситечко.
-
Чай із артишоку готовий!
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