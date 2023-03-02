02.03.2023 22:00 Дмитро Колонєй

Що можна приготувати з артишоку: шість смачних рецептів

Пропонуємо смачні страви з артишоку, який у наших краях ще не такий популярний, як, наприклад, на Середземномор'ї.

Як пише РЕДПОСТ , якщо ви задумливо дивитеся на артишок, ламаючи голову, що ж з нього можна зробити або вам просто хочеться це дізнатися, запропоновані рецепти з цього овоча повинні порадувати вас певною різноманітністю. Рецептів з застосуванням цього овоча дуже багато, тому зупинимося на токому собі обіді зі страв з артишоку. Варто попередньо вдягнути на руки рукавички, тому що від контакту з артишоками вони можуть потемніти Суп з артишоками Продукти на 4 порції: Артишоки 1 кг

Курячий бульйон 400 мл

Вершкове масло 120 гр

Вершки 35% 130 мл

Йогурт 120 мл

Цибулина 1 шт

Часник 2 зубчик

Борошно 60 гр

Цукор 40 гр

Херес 3 ст. л.

Пісто та листя базиліка, сіль, чорний перець за смаком Покроковий рецепт приготування У сотейнику "розпустити" вершкове масло|мастило|. Обсмажити в олії дрібно нарізану цибулю і розділений на кілька частин часник. Додати підготовлені артишоки, влити херес, бульйон, додати спеції, сіль, цукор. Дочекатися, поки рідина закипить і зменшити вогонь до мінімуму. Накрити сотейник кришкою, томити страву 30 хвилин. В окремій сковороді розпустити масло, обсмажити в ньому борошно. Влити вершки та йогурт, довести до кипіння. Тонким цівком влити вершкову суміш у сотейник із супом. Довести тарілку до кипіння, збити блендером. Подавати з базиліком та соусом песто.

Печені артишоки

Продукти на 6 порцій:

Сіль за смаком

Білий хліб 25 г

Петрушка 3 стебла

Соняшникова олія 1 ст. ложка

Біле сухе вино 4 ст. ложки

Артишоки 12 штук

Лимон 1 шт

Покроковий рецепт приготування

Розрізати навпіл і вилити сік однієї половини у велику миску з водою. Відрізати артишокам ніжки і видалити грубе крайнє листя. Обрізати кінчики листочкам, що залишилися. Розрізати вздовж артишоки і видалити серцевину. Збризкати артишоки соком половинки лимона, що залишилася, і помістити їх в лимонну воду. Закип'ятити солону воду у великій каструлі. Відправити туди артишоки та знову довести до кипіння. Зменшити вогонь, накрити і варити 30-60 хвилин|мінути|, поки вони не стануть м'якими. (Спробувати акуратно відірвати листок – він повинен легко відокремитися). Укласти артишоки у форму розрізаною стороною нагору. Полити вином. Збризкати маслом і посипати дрібно порізаною петрушкою та хлібними крихтами. Пекти 15 хвилин при 180 градусах і подати відразу, в цьому ж посуді.

Артишоки у соусі Продукти на 6 порцій: Сіль за смаком

Часник 2 зубчики

Петрушка 2 стебла

Оливкова олія 2 ст. л.

Білий хліб 50 г

Артишоки 2 кг

Лимон 1 шт. Покроковий рецепт приготування Розрізати навпіл і вилити сік однієї половини у велику миску з водою. Від іншої половинки відрізати тонку скибочку. Відрізати артишокам ніжки і видалити грубе крайнє листя. Обрізати кінчики листочкам, що залишилися. Розрізати артишоки вздовж навпіл чи чотири частини і видалити серцевину. Полити артишоки соком половинки лимона, що залишилася, і помістити в лимонну воду. Коли всі артишоки таким чином будуть готові — злити воду і помістіть їх у каструлю: глибоку, але не дуже широку. Додати лимонну скибочку, хлібну крихту, оливкову олію, дрібно покришений часник і петрушку. Влити стільки води, щоб вона закрила артишоки, додати щіпку солі та добре перемішати. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до середнього, закрити кришкою і варити 45 хвилин|мінути|, поки вони не стануть м'якими. Подати одразу.

Артишок фарширований Продукти на 6 порцій: Артишоки 6 шт

Фарш яловичий 300 гр

Цибуля 1 шт

Петрушка 1 пучок

Картопля 6 шт

Сіль, спеції за смаком

Лимонний сік 3 ст. л

Оливкова олія 3 ст. л Покроковий рецепт приготування Видалить з артишоків серцевину. Покласти інгредієнт у воду із лимонним соком. Розжарити сковороду з оливковою олією. Обсмажити на сильному вікні нарубану цибульку з фаршем. Додати петрушку, сіль, спеції та тушкувати до повної готовності. М'ясною сумішшю начинити артишоки в центрі та між пелюстками. Почистити та нарізати картоплю. Викласти його в скороварку, поливши олією. Поверх картоплі викласти фаршировані артишоки. Додати трохи води, тушкувати страву 20 хвилин до повної готовності.

Соус зі шпинату та артишоків

Продукти на 8 порцій

Артишоки 5 шт

Лимонів 5 шт

Майонезу 2 ст. л

Цибуля шалот 1 ст. л

Часнику 1 зубчик

Солі 1/4 ч. л.

Кайєнського перцю 1/8 ч. л.

Свіжемелений перець - за смаком

Сир пармезан 1 ст. л.

Багет 270 гр (нарізаний по діагоналі скибочками та підсмажений)

Покроковий рецепт приготування

Розігріти духовку до 170 градусів. Викласти артишоки у велику каструлю, залити водою на 7 див. Розрізати навпіл 4 лимони. Витиснути лимонний сік у воду і туди додати кірки. Довести до кипіння. Накрити кришкою, готувати 20 хв. Викласти артишоки на ґрати, дати стекти рідини та повністю охолонути. Видалити листя, залишивши 3 чашки, очистити. Помістити шпинат у пароварку. Варити близько 2 хв. Дати охолонути і крупно нарізати. Змішати артишоки, дрібно терту цедру і сік лимона, що залишився, майонез, цибуля-шалот, часник, рикотту, сіль і кайєнський в кухонному комбайні. Приправити перцем. Викласти в жаростійку страву. Додати шпинат та 1/3 склянки плюс 1 столову ложку моцарелли. Посипати пармезаном і моцареллою. Випікати в духовці до золотаво-коричневого кольору від 2 до 3 хвилин. Подавати з листям артишоків, булкою чи французьким багетом

Чай з артишоку Вживати чай можна як у гарячому, так і холодному вигляді.

Для покращення смаку можете додати 1 ч. л. квіткового меду, так чай із артишоку стане ще кориснішим.

У лікувальних та профілактичних цілях приймають чай з артишоку 2-3 рази на день на день до їди або одразу після Продукти на 1 порцію: Сушене листя артишоку 2 гр

Вода 300 мл Покроковий рецепт приготування 12 гр. або 1 ч. л. подрібненого листя артишоку залийте 300 мл. окропу. Треба, щоб вын настоявся 15 хвилин. Якщо використовувався розсипний чай із артишоку, процідіть його через ситечко. Чай із артишоку готовий!



