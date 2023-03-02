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02.03.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Що можна приготувати з артишоку: шість смачних рецептів

Пропонуємо смачні страви з артишоку, який у наших краях ще не такий популярний, як, наприклад, на Середземномор'ї.

Як приготувати страви з артишоку: суп, соус, чай, зпекти та фарширувати цей овоч
 
Як пише РЕДПОСТ, якщо ви задумливо дивитеся на артишок, ламаючи голову, що ж з нього можна зробити або вам просто хочеться це дізнатися, запропоновані рецепти з цього овоча повинні порадувати вас певною різноманітністю. Рецептів з застосуванням цього овоча дуже багато, тому зупинимося на токому собі обіді зі страв з артишоку.   
 
Варто попередньо вдягнути на руки рукавички, тому що від контакту з артишоками вони можуть потемніти
 

Суп з артишоками

Продукти на 4 порції:

 

  • Артишоки 1 кг
  • Курячий бульйон 400 мл
  • Вершкове масло 120 гр
  • Вершки 35% 130 мл
  • Йогурт 120 мл
  • Цибулина 1 шт
  • Часник 2 зубчик
  • Борошно 60 гр
  • Цукор 40 гр
  • Херес 3 ст. л.
  • Пісто та листя базиліка, сіль, чорний перець за смаком 
Як приготувати страви з артишоку: суп, соус, чай, зпекти та фарширувати цей овоч

 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. У сотейнику "розпустити" вершкове масло|мастило|.
  2. Обсмажити в олії дрібно нарізану цибулю і розділений на кілька частин часник.
  3. Додати підготовлені артишоки, влити херес, бульйон, додати спеції, сіль, цукор.
  4. Дочекатися, поки рідина закипить і зменшити вогонь до мінімуму.
  5. Накрити сотейник кришкою, томити страву 30 хвилин.
  6. В окремій сковороді розпустити масло, обсмажити в ньому борошно.
  7. Влити вершки та йогурт, довести до кипіння.
  8. Тонким цівком влити вершкову суміш у сотейник із супом.
  9. Довести тарілку до кипіння, збити блендером.
  10. Подавати з базиліком та соусом песто.
 

Печені артишоки

Продукти на 6 порцій:

 

  • Сіль за смаком
  • Білий хліб 25 г
  • Петрушка 3 стебла
  • Соняшникова олія 1 ст. ложка
  • Біле сухе вино 4 ст. ложки
  • Артишоки 12 штук
  • Лимон 1 шт

Як приготувати страви з артишоку: суп, соус, чай, зпекти та фарширувати цей овоч

 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Розрізати навпіл і вилити сік однієї половини у велику миску з водою.
  2. Відрізати артишокам ніжки і видалити грубе крайнє листя.
  3. Обрізати кінчики листочкам, що залишилися.
  4. Розрізати вздовж артишоки і видалити серцевину.
  5. Збризкати артишоки соком половинки лимона, що залишилася, і помістити їх в лимонну воду.
  6. Закип'ятити солону воду у великій каструлі.
  7. Відправити туди артишоки та знову довести до кипіння.
  8. Зменшити вогонь, накрити і варити 30-60 хвилин|мінути|, поки вони не стануть м'якими. (Спробувати акуратно відірвати листок – він повинен легко відокремитися).
  9. Укласти артишоки у форму розрізаною стороною нагору.
  10. Полити вином.
  11. Збризкати маслом і посипати дрібно порізаною петрушкою та хлібними крихтами.
  12. Пекти 15 хвилин при 180 градусах і подати відразу, в цьому ж посуді.
 

Артишоки у соусі

Продукти на 6 порцій:

 

  • Сіль за смаком
  • Часник 2 зубчики
  • Петрушка 2 стебла
  • Оливкова олія 2 ст. л.
  • Білий хліб 50 г
  • Артишоки 2 кг
  • Лимон 1 шт.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Розрізати навпіл і вилити сік однієї половини у велику миску з водою.
  2. Від іншої половинки відрізати тонку скибочку.
  3. Відрізати артишокам ніжки і видалити грубе крайнє листя.
  4. Обрізати кінчики листочкам, що залишилися.
  5. Розрізати артишоки вздовж навпіл чи чотири частини і видалити серцевину. Полити артишоки соком половинки лимона, що залишилася, і помістити в лимонну воду.
  6. Коли всі артишоки таким чином будуть готові — злити воду і помістіть їх у каструлю: глибоку, але не дуже широку.
  7. Додати лимонну скибочку, хлібну крихту, оливкову олію, дрібно покришений часник і петрушку.
  8. Влити стільки води, щоб вона закрила артишоки, додати щіпку солі та добре перемішати.
  9. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до середнього, закрити кришкою і варити 45 хвилин|мінути|, поки вони не стануть м'якими. Подати одразу.
 

Артишок фарширований

Продукти на 6 порцій:

 

  • Артишоки 6 шт
  • Фарш яловичий 300 гр
  • Цибуля 1 шт
  • Петрушка 1 пучок
  • Картопля 6 шт
  • Сіль, спеції за смаком
  • Лимонний сік 3 ст. л
  • Оливкова олія 3 ст. л

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Видалить з артишоків серцевину.
  2. Покласти інгредієнт у воду із лимонним соком.
  3. Розжарити сковороду з оливковою олією.
  4. Обсмажити на сильному вікні нарубану цибульку з фаршем.
  5. Додати петрушку, сіль, спеції та тушкувати до повної готовності.
  6. М'ясною сумішшю начинити артишоки в центрі та між пелюстками.
  7. Почистити та нарізати картоплю.
  8. Викласти його в скороварку, поливши олією.
  9. Поверх картоплі викласти фаршировані артишоки.
  10. Додати трохи води, тушкувати страву 20 хвилин до повної готовності.
 
Як приготувати страви з артишоку: суп, соус, чай, зпекти та фарширувати цей овоч

Соус зі шпинату та артишоків

Продукти на 8 порцій

 

  • Артишоки 5 шт
  • Лимонів 5 шт
  • Майонезу 2 ст. л
  • Цибуля шалот 1 ст. л
  • Часнику 1 зубчик
  • Солі 1/4 ч. л.
  • Кайєнського перцю 1/8 ч. л.
  • Свіжемелений перець - за смаком
  • Сир пармезан 1 ст. л.
  • Багет 270 гр (нарізаний по діагоналі скибочками та підсмажений)

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Розігріти духовку до 170 градусів.
  2. Викласти артишоки у велику каструлю, залити водою на 7 див.
  3. Розрізати навпіл 4 лимони.
  4. Витиснути лимонний сік у воду і туди додати кірки.
  5. Довести до кипіння. Накрити кришкою, готувати 20 хв.
  6. Викласти артишоки на ґрати, дати стекти рідини та повністю охолонути. Видалити листя, залишивши 3 чашки, очистити.
  7. Помістити шпинат у пароварку. Варити близько 2 хв. Дати охолонути і крупно нарізати.
  8. Змішати артишоки, дрібно терту цедру і сік лимона, що залишився, майонез, цибуля-шалот, часник, рикотту, сіль і кайєнський в кухонному комбайні.
  9. Приправити перцем.
  10. Викласти в жаростійку страву.
  11. Додати шпинат та 1/3 склянки плюс 1 столову ложку моцарелли.
  12. Посипати пармезаном і моцареллою.
  13. Випікати в духовці до золотаво-коричневого кольору від 2 до 3 хвилин.
  14. Подавати з листям артишоків, булкою чи французьким багетом
Як приготувати страви з артишоку: суп, соус, чай, зпекти та фарширувати цей овоч

Чай з артишоку

  • Вживати чай можна як у гарячому, так і холодному вигляді.
  • Для покращення смаку можете додати 1 ч. л. квіткового меду, так чай із артишоку стане ще кориснішим.
  • У лікувальних та профілактичних цілях приймають чай з артишоку 2-3 рази на день на день до їди або одразу після

Продукти на 1 порцію:

 

  • Сушене листя артишоку 2 гр
  • Вода 300 мл

Покроковий рецепт приготування

 

  1. 12 гр. або 1 ч. л. подрібненого листя артишоку залийте 300 мл. окропу.
  2. Треба, щоб вын настоявся 15 хвилин.
  3. Якщо використовувався розсипний чай із артишоку, процідіть його через ситечко.
  4. Чай із артишоку готовий!

 


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