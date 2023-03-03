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03.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 березня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як +1°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • 3 березня дивилися, який сьогодні день: немає дощу, значить урожай буде хорошим
  • Яскраво мерехтять зірки — буде похолодання.
  • Тьмяний місяць — чекайте на сильний снігопад, ясний — прийде холоднеча.
  • Чути грім — до родючості.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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