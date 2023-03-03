Прогноз погоди у Харкові на 3 березня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як +1°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Зірки обіцяють порадувати приємними сюрпризами, зокрема матеріальними. Є сенс навести лад у фінансових справах, зробити розрахунки на майбутнє, ухвалити рішення про великі покупки, вирушити по магазинах.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.
Щорічно 3 березня усі країни відзначають Всесвітній день дикої природи.
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