03.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 березня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як +1°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Народні прикмети

3 березня дивилися, який сьогодні день: немає дощу, значить урожай буде хорошим

Яскраво мерехтять зірки — буде похолодання.

Тьмяний місяць — чекайте на сильний снігопад, ясний — прийде холоднеча.

Чути грім — до родючості.



