21.03.2023 19:38 Дмитро Колонєй

У Харкові обговорили нагальні питання регіону за участі віцепрем'єр-міністра України

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у нараді, яка відбулася в рамках робочого візиту Ірини Верещук. Ігор Терехов привітав народи Сходу зі святом Новруз Байрам



У Харкові обговорили нагальні питання регіону за участі віцепрем'єр-міністра України



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскьраду, у заході також взяли участь очільники силових та правоохоронних структур, а також голови районів області. Вони обговорили нагальні питання життєдіяльності регіону, зокрема, проведення повного розмінування, відновлення енергопостачання на деокупованих територіях, евакуації дітей з небезпечних населених пунктів та інтеграції ВПО до нових громад.

Під час виступу Ігор Терехов підкреслив, що сьогодні важливо зосередитися на взаємодії усіх державних органів та органів місцевого самоврядування заради спільної мети.

«Я за те, щоб відкласти політику в бік і консолідуватися задля нашої Перемоги. Дякую своїм колегам з обласної військової адміністрації, ДСНС, поліції, СБУ, прокуратури та інших органів за плідну співпрацю з усіх питань», - зазначив мер.

Ірина Верещук розповіла, що була приємно вражена доглянутістю Харкова та висловила вдячність комунальникам та міській владі.



