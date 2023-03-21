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21.03.2023  19:38   Дмитро Колонєй

У Харкові обговорили нагальні питання регіону за участі віцепрем'єр-міністра України

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у нараді, яка відбулася в рамках робочого візиту Ірини Верещук. Ігор Терехов привітав народи Сходу зі святом Новруз Байрам


У Харкові обговорили нагальні питання регіону за участі віцепрем'єр-міністра України
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскьраду, у заході також взяли участь очільники силових та правоохоронних структур, а також голови районів області. Вони обговорили нагальні питання життєдіяльності регіону, зокрема, проведення повного розмінування, відновлення енергопостачання на деокупованих територіях, евакуації дітей з небезпечних населених пунктів та інтеграції ВПО до нових громад.
 
Під час виступу Ігор Терехов підкреслив, що сьогодні важливо зосередитися на взаємодії усіх державних органів та органів місцевого самоврядування заради спільної мети.
 
Вражена доглянутістю Харкова та висловила вдячність комунальникам та міській владі Ірина Верещук
 
«Я за те, щоб відкласти політику в бік і консолідуватися задля нашої Перемоги. Дякую своїм колегам з обласної військової адміністрації, ДСНС, поліції, СБУ, прокуратури та інших органів за плідну співпрацю з усіх питань», - зазначив мер.
 
Вражена доглянутістю Харкова та висловила вдячність комунальникам та міській владі Ірина Верещук
 
Ірина Верещук розповіла, що була приємно вражена доглянутістю Харкова та висловила вдячність комунальникам та міській владі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов привітав народи Сходу зі святом Новруз Байрам.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, верещук, харків
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