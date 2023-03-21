21.03.2023 18:07 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав народи Сходу зі святом Новруз Байрам

Мер Харкова Ігор Терехов привітав зі святом іраномовні та тюркські народи від містян та висловив вдячність за допомогу місту протягом повномасштабної війни.



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланям на Міськраду, з перших днів російського вторгнення Азербайджан, Туреччина, Казахстан та інші країни підтримали Харків продуктами харчування, одягом, медикаментами, генераторами.

Мер Харкова Ігор Терехов, вітаючи зі святом Новруз Байрам народи Сходу, зазначив:

«Вітаю всіх представників східних народів з настанням Новруза - весняного свята, яке символізує пробудження природи та вічну перемогу життя. Новруз обʼєднує наші культури і традиції у прагненні до миру та гуманізму. Дякую нашим друзям за сотні тонн гуманітарної допомоги, переданої Харкову. Завдяки вам наша громада могла жити і працювати, попри на війну. Бажаю всім щастя, здоров'я, миру та процвітання! Тепла вашим сімʼям, затишку у домівках та наповнених надією і радістю сердець. Зі святом Новруз Байрам!» - зазначив Ігор Терехов.



