21.03.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік запускав феєрверк

Правопорушник пояснив свій вчинок бажанням відсвяткувати День закоханих.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

14 лютого близько 20:00 до правоохоронців надійшов виклик від громадян про те, що невідомий на території Салтівського району запустив салют.

На місце негайно виїхав наряд патрульної поліції для припинення правопорушення та встановлення особи зловмисника.

Незважаючи на неодноразові попередження щодо заборони використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану, 23-річний чоловік вирішив таким чином відсвяткувати День закоханих.

Дізнавачі Харківського РУП № 2 повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі.

Поліція Харківщини ще раз наголошує про сувору заборону використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінка знущалася зі старенької.



