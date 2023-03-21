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21.03.2023  17:25   Віталій Хінєвіч

Газовики в Харківській області усувають наслідки обстрілів

Аварійні бригади АТ «Харківгаз» п’ять раз виїжджали на ліквідацію наслідків рашистських обстрілів, передає РЕДПОСТ .

Харківські комунальники
 
Повідомляється, що протягом тижня аварійно-диспетчерська служба АТ «Харківгаз» локалізувала наслідки п’яти рашистських обстрілів газових комунікацій.
 
Під вогонь окупанта потрапили газопроводи низького тиску у Куп’янському районі та Великобурлуцькій громаді. Усі аварійні ситуації, пов’язані із перебиттям мереж, були оперативно ліквідовані бригадами 104 АТ «Харківгаз».
 
Загалом протягом останніх днів у Харківській області підключено газопостачання для майже 800 будинків. Подача енергоресурсу відновлена для родин населених пунктів Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як відновлюють електропостачання в Харківській області.
 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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