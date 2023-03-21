Газовики в Харківській області усувають наслідки обстрілів

Аварійні бригади АТ «Харківгаз» п’ять раз виїжджали на ліквідацію наслідків рашистських обстрілів, передає РЕДПОСТ .
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День вдалий для налагодження сімейних відносин, планування та організації будь-яких заходів. Але не перестарайтеся з вимогливістю до себе та інших, щоб уникнути конфліктів!
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Щороку третього вівторка березня відзначається Всесвітній день соціальної роботи.
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