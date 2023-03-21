21.03.2023 17:07

Харківські комунальники прибирали берега Лопані (фото)

Фахівці харківського КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» виконали работи у різних районах міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», спеціалісти підприємства відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на

пр. Тракторобудівників,

вул. Полтавський Шлях,

вул. Клочківській,

у проїзді Садовому.

Також прочистили водовідвідні канави та лотки на вул. Осетинській та вул. Андріївській, дощоприймальні колодязі на бул. Богдана Хмельницького, прибрали ділянку схилів берегів річки Лопань.

Всього за попередню добу бригади КВЗК прочистили 134 м зливостоків та поперечних підключень, очистили 50 оглядових та дощоприймальних колодязів, відремонтували сім колодязів.



