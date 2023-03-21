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21.03.2023  17:07   

Харківські комунальники прибирали берега Лопані (фото)

Фахівці харківського КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» виконали работи у різних районах міста.

Прибирали берега Лопані харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», спеціалісти підприємства відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на
  • пр. Тракторобудівників,
  • вул. Полтавський Шлях,
  • вул. Клочківській,
  • у проїзді Садовому.
Прибирали берега Лопані харківські комунальники
 
Також прочистили водовідвідні канави та лотки на вул. Осетинській та вул. Андріївській, дощоприймальні колодязі на бул. Богдана Хмельницького, прибрали ділянку схилів берегів річки Лопань. 
 
Прибирали берега Лопані харківські комунальники
 
Всього за попередню добу бригади КВЗК прочистили 134 м зливостоків та поперечних підключень, очистили 50 оглядових та дощоприймальних колодязів, відремонтували сім колодязів.
Прибирали берега Лопані харківські комунальники
 
 
 

Тэги:  зливи, комунальники, харків, река, лопань
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