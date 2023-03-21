    
Главная Новини Харкова ЖКГ Як відновлюють електропостачання в Харківській області (фото)
21.03.2023  13:05   Віталій Хінєвіч

Як відновлюють електропостачання в Харківській області (фото)

Фахівці Дергачівського району електричних мереж продовжують ремонтні роботи у селі Руська Лозова Харківського району.

Харкіівська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
За словами начальника Дергачівського РЕМ Володимира Климчука, заживлено 20% споживачів - це понад 500 домоволодінь.
 
За словами керівника місцевого РЕМ, наразі енергетики відновлюють і високовольтні лінії 10 кВ, і лінії 0,4 кВ безпосередньо у населеному пункті.
 
Харкіівська область
 
"Нагадаю, що через активні бойові дії тут пошкоджено або знищено понад 80% нашого обладнання. Місцевість замінована, і сапери ще продовжують обстежувати територію. Але ми не чекаємо, коли рятувальники завершать свою роботу. Працюємо там, де можливо. Днями ми отримали ще 90 залізобетонних опор для заміни, очікуємо поставку ще не менше 500 штук.
 
Уже виконано ремонт трьох підстанцій з 14-ти. За характером робіт можна сказати, що ми фактично будуємо лінії електропередачі з нуля, адже пошкодження тут колосальні", - зазначив Володимир Климчук.
 
Харкіівська область
 
Над відновленням електропостачання в Руській Лозовій працюють ремонтні бригади з різних підрозділів обленерго: Мереф'янського, Лозівського, Первомайського, Красноградського, Богодухівського, Нововодолазького та інших, а також працівники підрядних організацій. Терміни виконання назвати поки що важко через величезний обсяг робіт.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що більше 400 заявок від харків'ян виконали теплоенергетики за добу.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.03 ЖКГ Комунальники звернулися до харків'ян щодо експлуатації мереж водовідведення 21.03 ЖКГ Будівельники відновлюють пошкоджені обстрілами житлові будинки 20.03 ЖКГ За тиждень харківські комунальники усунули 50 аварій на водоводах
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 