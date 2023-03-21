21.03.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Як відновлюють електропостачання в Харківській області (фото)

Фахівці Дергачівського району електричних мереж продовжують ремонтні роботи у селі Руська Лозова Харківського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

За словами начальника Дергачівського РЕМ Володимира Климчука, заживлено 20% споживачів - це понад 500 домоволодінь.

За словами керівника місцевого РЕМ, наразі енергетики відновлюють і високовольтні лінії 10 кВ, і лінії 0,4 кВ безпосередньо у населеному пункті.

"Нагадаю, що через активні бойові дії тут пошкоджено або знищено понад 80% нашого обладнання. Місцевість замінована, і сапери ще продовжують обстежувати територію. Але ми не чекаємо, коли рятувальники завершать свою роботу. Працюємо там, де можливо. Днями ми отримали ще 90 залізобетонних опор для заміни, очікуємо поставку ще не менше 500 штук.

Уже виконано ремонт трьох підстанцій з 14-ти. За характером робіт можна сказати, що ми фактично будуємо лінії електропередачі з нуля, адже пошкодження тут колосальні", - зазначив Володимир Климчук.

Над відновленням електропостачання в Руській Лозовій працюють ремонтні бригади з різних підрозділів обленерго: Мереф'янського, Лозівського, Первомайського, Красноградського, Богодухівського, Нововодолазького та інших, а також працівники підрядних організацій. Терміни виконання назвати поки що важко через величезний обсяг робіт.

Раніше РЕДПОСТ писав, що більше 400 заявок від харків'ян виконали теплоенергетики за добу.



