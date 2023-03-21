Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 березня

За добу офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за добу у Харкові та області діагностували 99 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 394 осіб. Одужало 309 485 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 583 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 38 осіб (із них 29 - мешканці міста Харкова). 19 позитивних результатів зареєстровано у Чугуївському, 14 - у Лозівському, 12 - у Богодухівському, 10 - в Ізюмському, 6 - у Красноградському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 20 березня.
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