21.03.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

25-річний окупант розстріляв автомобіль із людьми у Харківській області

Поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району їх автомобіль розстріляли російські військові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 23 червня минулого року подружжя з Донеччини поїхало на власному автомобілі «Mazda» до міста Бахмут, щоб евакуювати літніх хворих батьків.

Жінка намагалась врятувати чоловіка, проте окупанти продовжили обстріли. У цей час українські військові проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки. Розуміючи, що треба врятувати родину, військові ЗСУ відправили дрон із запискою «ЙДИ ЗА МНОЮ».

Побачивши коптер, жінка не розуміла, що їй робити, але пішла за ним, бо тільки так могла врятувати своє життя та життя чоловіка.

Дрон привів її до місця дислокації українських військових.У цей час окупанти підійшли до розстріляної автівки та подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги.

Чоловік понад 30 годин пролежав без тями. Потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ.

Під час досудового розслідування проведено більше 15 експертних досліджень, якими встановлено ступінь тілесних ушкоджень, спричинених потерпілому, вид озброєння, яке було застосовано при обстрілі автомобіля.

Правоохоронці ідентифікували російського військового, мешканця м. Москва, командира мотострілецького підрозділу ЗС РФ, який, керуючи БМП, застосувавши великокаліберний кулемет, розстріляв автомобіль з подружжям.

Завдяки радіоперехопленню встановлено, що під час телефонної розмови з дружиною підозрюваний, сміючись у слухавку, сказав: «Я человека сегодня убил».

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук. Також відкрито кримінальні справи згідно ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.



