21.03.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Будівельники відновлюють пошкоджені обстрілами житлові будинки

Будівельники КП «Харківжилбуд» продовжують відновлювати житловий фонд в Індустріальному та Слобідському районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з початку року фахівці закрили 394 вікон у квартирах та місцях загального користування, а також на техповерхах житлових будинків, виконали ремонт 259 дверей та покрівель на 15 будинках.

Також вони завершили відновлення стін, перекриттів, під'їздів у 10 житлових будинках, які були пошкоджені після обстрілів. Зараз ведуться роботи з закриття вікон, ремонту дверей та покрівель у житлових будинках на вул. Миру, вул. Біблика, вул. Фесенківській, вул. Плеханівській, вул. Ромашкіна, вул. Енергетичній та в проїзді Балашовському.

Тривають роботи з відновлення стін, перекриттів та під'їздів у житлових будинках на вул. Шариковій, вул. Біблика, вул. Косарєва, вул. Роганській, вул. Северина Потоцького, вул. Великій Кільцевій та на пр. Героїв Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що більше 400 заявок від харків'ян виконали теплоенергетики за добу.



