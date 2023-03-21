21.03.2023 12:13 Рита Парфенова

Мобілізація в Україні: що робити, якщо повістку вручили знятому з обліку

Юрист розповів, що робити, якщо особа, знята з військового обліку, хоче призвати до армії.

В Україні діє загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані отримують повістки та вступають до лав ЗСУ. Але є випадки, коли повістку одержують особи, зняті з військового обліку. Чи можуть українців знятих або виключених з військового обліку викликати у військкомат, роз'яснює РЕДПОСТ зі ссилкою на ТСН.ua



Закон України «Про військовий обов'язок та військову службу» містить поняття "зняття з військового обліку" та "виключення з військового обліку".



Однією з підстав зняття з військового обліку, згідно з пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вищезазначеного закону є зміна місця або облікового списку (ТКЦ та СП). Особа, знята з військового обліку у зв'язку з новим місцем проживання, має стати на військовий облік на новому місці.



Відповідно до закону виключення з військового обліку до ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:

Призвані чи прийняті на військову службу.

Проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищої освіти.

Визнано військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з винятком з військового обліку.

Досягнули граничний вік перебування у запасі.

Припинили громадянство України.

Були раніше засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру.

Померлі або визнані у встановленому законом порядку безвісно відсутні або оголошені померлими.

Чи можуть вручити повістку, якщо людина знята або виключена з військового обліку

Як роз'яснює юрист Владислав Зайцев "вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. При врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову. Цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія". Для цього необхідно з'явитися до ТЦК та СП у встановлений час та дату.



Як зазначає експерт "Закон не містить серед категорій осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, знятих з військового обліку. Отже, такі особи можуть бути призвані на військову службу за умови проходження медичної комісії. Щодо виключених із військового обліку, то вони також не підпадають під категорію тих, хто має відстрочку. Але є певні нюанси"



Наприклад, якщо військовий звільнений зі служби на підставі укладання ВЛК про непридатність до військової служби з винятком з військового обліку, його наступна мобілізація виключається.



Однак, якщо його виключили з військового обліку через непридатність до служби до повномасштабного вторгнення, є ймовірність його виклику на ВЛК для повторного огляду та перевірки стану здоров'я.



Встановлення внаслідок проходження ВЛК придатності або обмеженої придатності до служби може призвести до наступного призову на військову службу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Верховній Раді України зареєстровані два закона, на підставі яких студентам та спортсменам нададуть можливість виїжджати за кордон під час воєнного часу.



