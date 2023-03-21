21.03.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

Святослав Вакарчук і Тімоті Снайдер стали почесними докторами харківського вишу

Звання почесних докторів американському письменнику та українському музиканту присвоїли на засіданні вченої ради Харківського національного університету ім. Каразіна, передає РЕДПОСТ .

"Спільнота Каразінського університету поповнилася, у нас з’явилися ще два почесні доктори. Я впевнена, що разом ми зробимо дуже багато для університету, освіти, науки та просвітництва, для нашої Перемоги! Новообрані почесні доктори університету також пообіцяли обов’язково відвідати Каразінський, тому ми дуже чекаємо та будемо раді вітати їх у Харкові",- зазначила ректорка університету Тетяна Кагановська.

Тімоті Снайдер-американський історик та письменник. Професор Єльського університету. Фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, історії України, Польщі, Росії. Займається переважно історією XX століття. Дослідник націоналізму, тоталітаризму та голокосту. Дійсний член НТШ-Америка. Володіє українською мовою, вивчив за один рік.

Святослав Вакарчук- український музикант, вокаліст, композитор, Заслужений артист України, кандидат фізико-математичних наук, кавалер Ордену Свободи, лідер гурту «Океан Ельзи», громадський та політичний діяч, лейтенант ЗСУ.



