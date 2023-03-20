20.03.2023 17:25 Віталій Хінєвіч

Харківський університет запрошує на науково популярні Kahoot-вікторини

Заходи відбудуться онлайн у Telegram з 27 по 31 березня, на кожному з яких будуть представлені цікаві теми вікторин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НТУ «ХПІ».

Пропонується три десятки цікавих та пізнавальних вікторин для школярів: від електрики та блокчейну до піраміди Хеопса та аспірину.

Тема, що об’єднує всі майстер-класи: «Великі наукові ідеї, які змінили світ». Вікторини відбудуться за розкладом у форматі відео-чату. Потім вони будуть збережені за посиланням для самостійного проходження у зручний час.

Програма канікул та науково популярні Kahoot-вікторини були розроблені молодими науковцями та викладачами НТУ «ХПІ».

Також частину Kahoot-вікторин було створено за матеріалами навчального посібника «Великі наукові ідеї, які змінили світ», авторами якого є викладачі харківського Політеху.

Слідкувати за новинами та анонсами вікторин можливо за посиланням , питання, що цікавлять, можна задати в чат-боті



