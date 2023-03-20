    
Главная Новини Харкова Освіта Харківський університет запрошує на науково популярні Kahoot-вікторини
20.03.2023  17:25   Віталій Хінєвіч

Харківський університет запрошує на науково популярні Kahoot-вікторини

Заходи відбудуться онлайн у Telegram з 27 по 31 березня, на кожному з яких будуть представлені цікаві теми вікторин.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НТУ «ХПІ».
 
Пропонується три десятки цікавих та пізнавальних вікторин для школярів: від електрики та блокчейну до піраміди Хеопса та аспірину. 
 
Тема, що об’єднує всі майстер-класи: «Великі наукові ідеї, які змінили світ». Вікторини відбудуться за розкладом у форматі відео-чату. Потім вони будуть збережені за посиланням для самостійного проходження у зручний час.
 
Програма канікул та науково популярні Kahoot-вікторини були розроблені молодими науковцями та викладачами НТУ «ХПІ».
 
Також частину Kahoot-вікторин було створено за матеріалами навчального посібника «Великі наукові ідеї, які змінили світ», авторами якого є викладачі харківського Політеху.
 
Слідкувати за новинами та анонсами вікторин можливо за посиланням, питання, що цікавлять, можна задати в чат-боті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що університети Харкова увійшли до рейтингу компанії uniRank.
 

Источник:   НТУ «ХПІ»
 Тэги:  хпі, освіта, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.03 Суспільство Випускник ХПІ створив прилад, який рятує людей з-під завалів у Туреччині 14.03 Суспільство ХПІ став учасником Меморандуму про співпрацю для підвищення якості медицини 10.02 Суспільство У Харкові науковці вишили карту області (фото)  
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 