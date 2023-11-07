07.11.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Вчені визначили точне місце де проходить 50-та паралель північної широти у Харкові

Експерти наукового центру ДП «Харківстандартметрологія» визначили точне місце, де проходить 50-я паралель північної широти. Це— майданчик біля Електротехнічного корпусу Національного технічного університету «ХПІ».

Про це повідомила прес-служба Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", передає РЕДПОСТ.

Відповідний сертифікат був вручений сьогодні ректору Євгену Соколу на засіданні університетської спільноти. Дослідження проводились улітку цього року.

«Це місце ми зафіксуємо відповідним знаком, та визначимо, що подія зроблена за підтримки Харківського інституту метрології», – сказав на церемонії вручення сертифікату ректор професор Євген Сокол.

Зазначимо, що Харків є найбільшим містом в Україні, яке знаходиться на 50-й паралелі, цьому відкриттю було присвячено оригінальний знак, встановлений у міському саду ім. Шевченка у 2010 році.

50-а паралель північної широти — широта, яка дорівнює 50 градусів на північ від екватора Землі. Вона перетинає Європу, Азію, Тихий океан, Північну Америку та Атлантичний океан. Зокрема, вона проходить через Україну, Канаду, Велику Британію, Францію, Бельгію, Німеччину, Чехію, Польщу, Казахстан та багато інших країн. На цій широті Сонце видно протягом 16 годин 22 хвилини протягом літнього сонцестояння і 8 годин 4 хвилини під час зимового сонцестояння.

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