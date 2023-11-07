Харківські теплові мережі отримали важливе обладнання для роботи в опалювальний сезон

КП «Харківські теплові мережі» отримало частотні перетворювачі від ДП «Сіменс Україна» за сприяння БФ «Юнайтед Юкрейн».
«Отримане обладнання буде використовуватися на зруйнованих об’єктах нашого підприємства. Вони вже пройшли ремонтну кампанію, тепломеханічна частина працює у штатному режимі. Після встановлення частотних перетворювачів якість послуг для їхніх абонентів суттєво покращиться», - повідомив заступник технічного директора КП «ХТМ» Олексій Лука.
Своєю чергою директор департаменту «Цифрова промисловість» ДП «Сіменс-Україна» Сергій Дворник зазначив, що компанія і надалі допомагатиме підприємствам критичної інфраструктури України.
Ранышет РЕДПОСТ писав, що з початку року бригадами служби водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 266 аварій на водоводах.
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