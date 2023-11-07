07.11.2023 13:56 Рита Парфенова

Харківські теплові мережі отримали важливе обладнання для роботи в опалювальний сезон

КП «Харківські теплові мережі» отримало частотні перетворювачі від ДП «Сіменс Україна» за сприяння БФ «Юнайтед Юкрейн».



Фото: КП «ХТМ»

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «ХТМ», ефективність обладнання цієї компанії на підприємстві оцінили ще за підсумками довоєнних проєктів. Так, за останні три роки частотні перетворювачі від «Сіменс» значно покращили стан системи теплопостачання міста.

«Отримане обладнання буде використовуватися на зруйнованих об’єктах нашого підприємства. Вони вже пройшли ремонтну кампанію, тепломеханічна частина працює у штатному режимі. Після встановлення частотних перетворювачів якість послуг для їхніх абонентів суттєво покращиться», - повідомив заступник технічного директора КП «ХТМ» Олексій Лука.



Своєю чергою директор департаменту «Цифрова промисловість» ДП «Сіменс-Україна» Сергій Дворник зазначив, що компанія і надалі допомагатиме підприємствам критичної інфраструктури України.

Ранышет РЕДПОСТ писав, що з початку року бригадами служби водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 266 аварій на водоводах.