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07.11.2023  13:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові завдяки централізованій закупівлі зекономили понад 50 мільйонів гривень

Завдяки роботі КП «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (ЦЗО) була досягнута економія коштів у розмірі 50,7 млн грн.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
На підприємстві нагадали, що  перші закупівлі було проведено у квітні 2023 року. Станом на 1 листопада КП провело 225 процедур закупівлі для 381 замовника-ініціатора, у тому числі 166 торгів - для закупівлі товарів, 30 - електроенергії та 29 - послуг. 
 
Також там зазначили, що діяльність Централізованої закупівельної організації - це, серед іншого, реалізація вимог Декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування, яку Харківська міська рада підписала в серпні 2023 року. 
 
«Практика проведення закупівель через ЦЗО дозволяє захистити публічні інтереси, не допустити проявів неправомірної приватної зацікавленості посадових осіб у результаті таких закупівель. Тому вона є ефективним інструментом для розбудови доброчесної територіальної громади», - зазначили в КП. 
 
Нагадаємо, у вересні рішенням сесії міськради був розширений перелік товарів і послуг, закупівля яких обов’язково здійснюється через ЦЗО. За словами міського голови Ігоря Терехова, у Харкові планують і надалі його розширювати, щоб оптимізувати закупівлю всіх товарів та послуг.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули аварію на водоводі.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, гроші
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