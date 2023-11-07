Протягом місяця на водоймищах Харківщини виявили близько 10 порушень правил риболовства

У період з 1 по 31 жовтня 2023 року державними інспекторами Харківського рибоохоронного патруля викрито 9 порушень природоохоронного законодавства та оформлено 1 акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.
«Сума завданих збитків складає 124 389 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів рибпатрульні вилучили 547 кг водних біоресурсів. Вилучено 10 од. заборонених знарядь лову, з них 5 сіток», - повідомив тимчасово виконуючий обов’язки керівника Харківського рибоохоронного патруля Володимир Дриль.
Для прикладу, вранці 4 жовтня 2023 року на Муромському водосховищі поблизу села Веселе Харківського району виявлено громадянина який ловив рибу з човна за допомогою трьох сіток з льосу. Забороненим знаряддям лову він добув більше ніж 8 кілограмів риби
17 жовтня рибоохоронний патруль виявив на стихійному ринку міста Харків громадянина, який торгував свіжою рибою без будь-яких документів, які підтверджували б якість та законність її придбання. Загальна вага товару склала 109,9 кг, у тому числі карась сріблястий - 54 екз., короп - 16 екз., товстолобик - 15 екз., щука - 2 екз.
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