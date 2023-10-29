29.10.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області вводиться заборона на вилов риби у зимувальних ямах

Заборона на вилов риби у зимувальних ямах встановлена з 1 листопада 2023 року та до початку весняно-літнього нерестового періоду у 2024 році.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Наказом Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області від 26.10.2023 № 110 визначено перелік та межі зимувальних ям у період зимівлі 2023-2024 років у районі діяльності Харківського рибоохоронного патруля та з першого листопада 2023 року до початку весняно-літнього нерестового періоду у 2024 році встановлена заборона на вилов водних біоресурсів. З наказом та переліком зимувальних ям можна ознайомитись за посиланням.

"Нагадуємо мешканцям Харківської області, що наразі на водних об’єктах нашого регіону повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих суден, моторних суден, прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді. Така заборона була ухвалена рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану",-йдеться у повідомленні.

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Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного законодавства.

Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, збуту водних біоресурсів або замору риби просимо невідкладно повідомляти за номером цілодобової телефонної «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59.