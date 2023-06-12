12.06.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області викрили чоловіка, який у незаконний спосіб ловив рибу

Біля села Хотімля виявлено порушника, який наніс близько 109 тис.грн. збитків рибному господарству.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

9 червня 2023 року, державні інспектори, в ході виконання плану спільних заходів з працівникам СПД на воді Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, викрили грубе порушення Правил рибальства. Інцидент стався на Печенізькому водосховищі поблизу с. Хотімля Чугуївського району Харківської області.

Близько 5 години ранку було виявлено громадянина, який здійснював лов водних біоресурсів за допомогою заборонених знарядь лову, а саме сітки з льоси у кількості 1 шт. та виловив таку рибу: верховодка – 914 екз., плітка - 20 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 14,86 кг.

На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 108 970 грн. Заборонене знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.