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12.06.2023  13:05   Віталій Хінєвіч

У Чугуєві продали тютюнові вироби неповнолітній

На Харківщині ювенальні поліцейські викрили продавця, який реалізував тютюнові вироби неповнолітній.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Чоловік не поцікавився віком дівчини та продав їй стіки, розроблені для використання з системою розігріву тютюну. 
 
Поліцейські задокументували протиправні дії у місті Чугуєві під час проведення профілактичних заходів. 
 
З батьками дитини поліцейські провели профілактичну бесіду, а щодо продавця склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від 6800 до 13600 гривень.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукували дівчинку, яка втекла з дому.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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