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12.06.2023  11:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові розшукували дівчинку, яка втекла з дому

11 червня до правоохоронців звернулась 33-річна жінка.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Жінка повідомили, що її 15-річна дочка понад добу тому зникла і не з'являється вдома.
 
На пошук підлітка був залучений весь особовий склад поліції, відпрацьовані місця збору неповнолітніх, залізничні та автовокзали, надані орієнтування у пошукові спільноти. 
 
Працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 знайшли дівчину у її бабусі. 
 
Щодо матері дівчини правоохоронці склали протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення» та провели виховні бесіди.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 46-річна жінка розлютилася на свого 51-річного співмешканця. Вона взяла кухонний ніж, зайшла до спальні і вдарила їм чоловіка в ділянку грудної клітини.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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