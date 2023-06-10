10.06.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка вдарила співмешканця ножем у груди

4 червня подружжя перебували за місцем мешкання в місті Південне.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Саме тоді між ними стався конфлікт. 46-річна жінка розлютилася на свого 51-річного співмешканця.

Вона взяла кухонний ніж, зайшла до спальні і вдарили їм чоловіка в ділянку грудної клітини.

Поранений чоловік вийшов надвір і почав кликати на допомогу. Сусіди почули крики та викликали на місце події правоохоронців та медиків.

За даним фактом слідчим відділу поліції № 3 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

9 червня жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.