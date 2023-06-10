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10.06.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка вдарила співмешканця ножем у груди

4 червня подружжя перебували за місцем мешкання в місті Південне.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Саме тоді між ними стався конфлікт. 46-річна жінка розлютилася на свого 51-річного співмешканця.
 
Вона взяла кухонний ніж, зайшла до спальні і вдарили їм чоловіка в ділянку грудної клітини.
 
Поранений чоловік вийшов надвір і почав кликати на допомогу. Сусіди почули крики та викликали на місце події правоохоронців та медиків.
 
За даним фактом слідчим відділу поліції № 3 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. 
 
9 червня жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що харківські патрульні прийшли на допомогу чоловікові, який був у безпорадному стані.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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