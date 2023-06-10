10.06.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

АТ «Харківобленерго» завернулось до мешканців Харківської області щодо пожежонебезпечного періоду

Пожежонебезпечний період – це частина року, коли виникають пожежі в природних екосистемах та сільськогосподарських угіддях. Для попередження виникнення пожеж у природних екосистемах, в тому числі лісових масивах, сільськогосподарських угіддях, торфовищах населенню області потрібно дотримуватись певних правил поведінки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Громадянам нагадують, що категорично забороняється розпалювати вогнища чи палити суху траву та гілки під лініями електропередачі та поблизу трансформаторних підстанцій, а також захаращувати територію в охоронних зонах енергетичних об’єктів.

Перебуваючи на природі, подбайте про те, щоб ваш відпочинок був максимально безпечним як для вас та оточуючих людей, так і для навколишнього середовища.

Важливо не допускати спалювання сухої рослинності, стерні, адже саме з цієї причини полум’я вогню нерідко перекидається на лісові насадження і може призвести до лісових пожеж та досягнути рівня надзвичайної ситуації.

Харківські енергетики нагадують: самостійне гасіння електроустаткування небезпечне для життя!

У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером “101”!

У випадку виникнення пожежі поблизу ліній електропередачі, електроустаткування слід також додатково попередити енергетиків АТ “Харківобленерго” за цілодобовим телефоном кол-центру: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050-05-40-413 (м. Харків та Харківська область).

Особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки, несуть адміністративну відповідальність та кримінальну в в разі спричинення важких наслідків.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розведення багаття у лісі;

палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

залишати у непередбачених для цього місцях лісу обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я тощо;

заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна;

випалювати траву та інші рослинні рештки;

звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.

Якщо ви опинилися в осередку пожежі:

не панікуйте, з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;

якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі – повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини.

Поради щодо гасіння пожежі:

гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, збиваючи полум’я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим грунтом та затоптуючи ногами, будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас;

під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;

особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів;

після виходу із осередку пожежі повідомте Державну службу України з надзвичайних ситуацій та місцеву адміністрацію про місце, розміри та характер пожежі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу сапери на Харківщині виявили та знешкодили 125 одиниць ворожих мін.