10.06.2023 10:50 Віталій Хінєвіч

За добу сапери на Харківщині виявили та знешкодили 125 одиниць ворожих мін

За минулу добу 9 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 17,8 га.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Роботи проводились у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них біля 0,66 га за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 11,3 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 125 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 160 саперів та 64 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2707 га території, 277 км автомобільних доріг, 1866 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 62 тис. 998 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону — 101.

Категорично забороняється:

торкатися предмету і пересувати його;

користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через пожежу постраждала жінка.