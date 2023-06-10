10.06.2023 10:15 Віталій Хінєвіч
Слідчі задокументували наслідки обстрілів Харківської області
Ворог обстрілював населені пункти Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 10 червня приблизно о 3:00 російські військові атакували БПЛА «Shahed» Куп’янський район. Правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків та господарчих споруд. Загинув 29-річний чоловік.
39-річний та 54-річний чоловіки отримали поранення.
Також вночі окупанти завдали удар шахедами по Богодухівському району. Пошкоджено об‘єкти інфраструктури.
Минулої доби ворог не припиняв обстріли м. Вовчанськ. Поранено 63-річного мирного мешканця. Внаслідок обстрілу села Гороховатка Ізюмського району отримав поранення 47-річний цивільний чоловік.
За процесуального керівництва Куп’янської, Богодухівської, Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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