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10.06.2023  10:15   Віталій Хінєвіч

Слідчі задокументували наслідки обстрілів Харківської області

Ворог обстрілював населені пункти Харківщини.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 10 червня приблизно о 3:00 російські військові атакували БПЛА «Shahed» Куп’янський район. Правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків та господарчих споруд. Загинув 29-річний чоловік. 
 
39-річний та 54-річний чоловіки отримали поранення. 
 
Також вночі окупанти завдали удар шахедами по Богодухівському району. Пошкоджено об‘єкти інфраструктури. 
 
Минулої доби ворог не припиняв обстріли м. Вовчанськ. Поранено 63-річного мирного мешканця. Внаслідок обстрілу села Гороховатка Ізюмського району отримав поранення 47-річний цивільний чоловік.
 
За процесуального керівництва Куп’янської, Богодухівської, Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через пожежу постраждала жінка.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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