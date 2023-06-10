10.06.2023 09:45 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові чинив домашнє насильство

Раніше судимий чоловік систематично ображав свою співмешканку, висловлювався нецензурною лайкою, кричав, погрожував фізичною розправою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З відповідними заявами до Харківського РУП № 1 неодноразово зверталася 57-річна жінка.

За останні три місяці поліцейські склали щодо порушника 4 протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак 45-річний чоловік не припинив свої протиправні дії та продовжував вчинювати домашнє насильство щодо жінки.

Слідчі ХРУП № 1 відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

8 червня чоловіку повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення.Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зіткнулися автомобіль та мотоцикл.