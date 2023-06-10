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10.06.2023  09:45   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові чинив домашнє насильство

Раніше судимий чоловік систематично ображав свою співмешканку, висловлювався нецензурною лайкою, кричав, погрожував фізичною розправою.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З відповідними заявами до Харківського РУП № 1 неодноразово зверталася 57-річна жінка.
 
За останні три місяці поліцейські склали щодо порушника 4 протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак 45-річний чоловік не припинив свої протиправні дії та продовжував вчинювати домашнє насильство щодо жінки.
 
Слідчі ХРУП № 1 відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
 
8 червня чоловіку повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення.Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зіткнулися автомобіль та мотоцикл.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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