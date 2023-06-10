Ворожі обстріли Харківщини: є загиблий та поранені

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.
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Прислухайтеся до своєї інтуїції та до своїх снів – вони здатні дати чимало цінних порад. День вдалий для вкладень, але не підходить для покупок - почавши витрачати, сьогодні важко зупинитися.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 10 червня відзначається Всесвітній день модерну.
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