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10.06.2023  09:15   Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли Харківщини: є загиблий та поранені

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

обстріл
Фото ілюстративне 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Вночі ворог завдав атаки, використавши більше, ніж 10 БПЛА, по території Богодухівського району. Сталися пожежі. Загинув чоловік 30 років, зазнав поранення 39-річний чоловік.
 
У селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік.
 
По селу Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою "Калібр". Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих.
 
У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор. Також у селі Глушківка Куп'янського району через обстріли сталася лісова пожежа. У місті Вовчанськ Чугуївського району госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через пожежу постраждала жінка.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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