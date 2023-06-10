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10.06.2023  08:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові через пожежу постраждала жінка: оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 9 червня по 10 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


ДСНС
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Повідомляється, що проспектом Олександрівським стався спалах у квартирі. На 3-му поверсі п'ятиповерхового будинку горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. На місці пожежі була 74-річна жінка, якої врятували бійці 8-ї ДПРЧ.
 
Вона отримала отруєння чадним газом та була госпіталізована.
 
Крім цього наголошується, що внаслідок ворожих обстрілів Харківської області виникало 5 пожеж на території Куп'янського та Богодухівського районів.
 
Загалом за добу було здійснено 47 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 27 – на ліквідацію пожеж, з них 5 трапились внаслідок атак ворога;
  • 16 – для надання допомоги населенню;
  • 4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що житель Ізюмського району отримав хімічні опіки.

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  події, харків
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