У Харкові через пожежу постраждала жінка: оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 9 червня по 10 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що житель Ізюмського району отримав хімічні опіки.
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Прислухайтеся до своєї інтуїції та до своїх снів – вони здатні дати чимало цінних порад. День вдалий для вкладень, але не підходить для покупок - почавши витрачати, сьогодні важко зупинитися.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 10 червня відзначається Всесвітній день модерну.
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