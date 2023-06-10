10.06.2023 08:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові через пожежу постраждала жінка: оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 9 червня по 10 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Повідомляється, що проспектом Олександрівським стався спалах у квартирі. На 3-му поверсі п'ятиповерхового будинку горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. На місці пожежі була 74-річна жінка, якої врятували бійці 8-ї ДПРЧ.

Вона отримала отруєння чадним газом та була госпіталізована.

Крім цього наголошується, що внаслідок ворожих обстрілів Харківської області виникало 5 пожеж на території Куп'янського та Богодухівського районів.

Загалом за добу було здійснено 47 оперативних виїздів, з яких:

27 – на ліквідацію пожеж, з них 5 трапились внаслідок атак ворога;

16 – для надання допомоги населенню;

4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що житель Ізюмського району отримав хімічні опіки.