10.06.2023 08:25 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці у Харківській області виявили порушників правил дорожнього руху

Упродовж доби працівники поліції Харківщини оперативно опрацювали 1279 звернень від громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів.

Працівники відділу поліції № 3 ХРУП № 3 під час патрулювання у селищі Солоницівка зупинили скутер під керуванням 41-річного чоловіка. В ході перевірки встановлено, що документи водія мають явні ознаки підробки. Проводяться першочергові слідчі дії.

Правоохоронці склали 6 адміністративних протоколів щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.

Також в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 чоловіків у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.