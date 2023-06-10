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10.06.2023  08:25   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці у Харківській області виявили порушників правил дорожнього руху

Упродовж доби працівники поліції Харківщини оперативно опрацювали 1279 звернень від громадян.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів.
 
Працівники відділу поліції № 3 ХРУП № 3 під час патрулювання у селищі Солоницівка зупинили скутер під керуванням 41-річного чоловіка.  В ході перевірки встановлено, що документи водія мають явні ознаки підробки. Проводяться першочергові слідчі дії. 
 
Правоохоронці склали 6 адміністративних протоколів щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.
 
Також в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 чоловіків у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримана група шахраїв, яки крали гроші з банківських карт.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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