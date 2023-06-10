10.06.2023 08:25 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці у Харківській області виявили порушників правил дорожнього руху
Упродовж доби працівники поліції Харківщини оперативно опрацювали 1279 звернень від громадян.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів.
Працівники відділу поліції № 3 ХРУП № 3 під час патрулювання у селищі Солоницівка зупинили скутер під керуванням 41-річного чоловіка. В ході перевірки встановлено, що документи водія мають явні ознаки підробки. Проводяться першочергові слідчі дії.
Правоохоронці склали 6 адміністративних протоколів щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.
Також в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 чоловіків у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
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