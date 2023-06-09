У Харкові затримана група шахраїв, яки крали гроші з банківських карт

Правоохоронці викрили організовану групу, яка привласнювала собі гроші українців за допомогою фішингу
За оперативними даними, від протиправних дій організованої групи постраждало більше тисячі осіб. Сума збитків буде підрахована та перевірена під час досудового розслідування.
За місцями проживання підозрюваних правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, телефони, «чорнові» записи, банківські карти та SIM-картки.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом чоловікам за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці викрили двох жінок, які ошукали людину на десятки тисяч.
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