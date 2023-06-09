09.06.2023 10:41 Рита Парфенова

У Харкові затримана група шахраїв, яки крали гроші з банківських карт

Правоохоронці викрили організовану групу, яка привласнювала собі гроші українців за допомогою фішингу

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, шахрайскі дії почалися з березня 2021 року. 23-річний чоловік зібрав ще п'ятьох людей, щоб красти кршти людей, які розміщують оголошення про продаж товарів на відомому торгівельному майданчику.

Для цього зловмисники створили «сайт-близнюк», перехід на який забезпечувався фішинговим посиланням.

Підозрювані підбирали оголошення щодо продажу певних товарів, які розміщували потерпілі на платформі онлайн-продажу, під виглядом купівлі товару з використанням опції «доставка». Зловмисники направляли довірливим українцям фішингові посилання, перейшовши за якими потерпілі опинялися на «сайті-близнюку». Там люди вводили запитувані сайтом реквізити своєї банківської картки, які ставали доступними для шахраїв. Використовуючи отримані реквізити, зловмисники здійснювали списання грошових коштів потерпілих на власні рахунки.





За оперативними даними, від протиправних дій організованої групи постраждало більше тисячі осіб. Сума збитків буде підрахована та перевірена під час досудового розслідування.



За місцями проживання підозрюваних правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, телефони, «чорнові» записи, банківські карти та SIM-картки.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом чоловікам за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України).



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



Слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці викрили двох жінок, які ошукали людину на десятки тисяч.