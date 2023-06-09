09.06.2023 11:12 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 18 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 209 осіб. Одужало 314 059 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 758 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померлих немає.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 8 осіб (із них 7 – мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, по два – в Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 червня.