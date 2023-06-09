Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 18 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 209 осіб. Одужало 314 059 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 758 осіб.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померлих немає.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 8 осіб (із них 7 – мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, по два – в Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 червня.
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