Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 19 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 191 особи. Одужало 314 032 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 767 осіб.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померлих немає.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 8 осіб (усі мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, три – в Ізюмському, по два – у Богодухівському та Лозівському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 червня.
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