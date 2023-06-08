08.06.2023 10:03 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 19 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 191 особи. Одужало 314 032 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 767 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померлих немає.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 8 осіб (усі мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, три – в Ізюмському, по два – у Богодухівському та Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 червня.