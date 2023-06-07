COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 7 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 22 випадки зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 172 осіб. Одужало 313 990 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 790 осіб.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина
Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 12 осіб (із них 11 - мешканці міста Харкова). Вісім позитивних результати зареєстровано в Ізюмському, два – у Красноградському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 6 червня.
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