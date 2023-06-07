07.06.2023 13:03 Рита Парфенова

Дорожники Харкова ліквідували розриття на низці вулиць міста (фото)

Де саме працювали ремонтники, розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Шляхрембуд», 7 червня на дорогах міста працюють 174 робітники та 170 одиниць спецтехніки підприємства.

Бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста на вул. Клочківській, вул. Пушкінській, пр. Тракторобудівників та вул. Воробйова.





Також тривають роботи з влаштування тротуарів на вул. Ахієзерів, вул. Полтавський Шлях, пр. Архітектора Альошина й зі встановлення бортового каменю на вул. Таганській. Крім того, робітники наносять дорожню розмітку на вул. Ахсарова, вул. Дерев'янка, вул. Клочківській, пр. Перемоги та вул. Матюшенка. Також тривають роботи з влаштування тротуарів на вул. Ахієзерів, вул. Полтавський Шлях, пр. Архітектора Альошина й зі встановлення бортового каменю на вул. Таганській. Крім того, робітники наносять дорожню розмітку на вул. Ахсарова, вул. Дерев'янка, вул. Клочківській, пр. Перемоги та вул. Матюшенка.





Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади КП «Харківводоканал» оперативно закінчили ремонтні роботи на пошкоджених комунікаціях на вулиці Римарській.