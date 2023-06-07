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07.06.2023  13:40   Рита Парфенова

Справа народного міліціонера з Ізюму передана до суду

Завершено спецрозслідування стосовно мешканця Ізюму, який намагався побудувати кар’єру правоохоронця при окупантах.

народний міліціонер з Ізюму
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мешканець м. Ізюм під час окупації населеного пункту обійняв посаду «оперуповаженого карного розшуку» у так званій «народній міліції».
 
Колаборант займався оперативно-розшуковою діяльністю, зокрема проводив допити та затримання осіб.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі обвинувачений переховується від слідства. Його судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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