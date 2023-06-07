Справа народного міліціонера з Ізюму передана до суду

Завершено спецрозслідування стосовно мешканця Ізюму, який намагався побудувати кар’єру правоохоронця при окупантах.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Наразі обвинувачений переховується від слідства. Його судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.
Раніше РЕДПОСТ писав, що дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі.
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День не схиляє до рутинних занять. Звичайні справи будуть даватися насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
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