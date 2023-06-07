07.06.2023 13:40 Рита Парфенова

Справа народного міліціонера з Ізюму передана до суду

Завершено спецрозслідування стосовно мешканця Ізюму, який намагався побудувати кар’єру правоохоронця при окупантах.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мешканець м. Ізюм під час окупації населеного пункту обійняв посаду «оперуповаженого карного розшуку» у так званій «народній міліції».

Колаборант займався оперативно-розшуковою діяльністю, зокрема проводив допити та затримання осіб.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).



Наразі обвинувачений переховується від слідства. Його судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі.