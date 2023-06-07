07.06.2023 14:40 Рита Парфенова

У прикордонному селі Харківщини відновили електропостачання

Фахівці Харківобленерго відновили електропостачання в с. Веселе Липецької громади Харківського району.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 7 червня до електромережі підключили перших споживачів з мешканців села. 47 із 549 домоволодінь Веселого – вже зі світлом.



Через дії окупантів Веселе було знеструмлене з перших днів повномасштабного вторгнення. Щоб подати напругу до цього села саперам довелося розмінувати лінії електропередач, в тому числі і від протипіхотних мін типу "Пелюстка". І тільки потім електрики отримали можливість відновити близько 100 прогонів високовольтної лінії та підстанції.



Дякую піротехнікам ДСНС та нашим електрикам за виконання складної та ризикованої роботи. Відновлення триває.

Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади КП «Харківводоканал» оперативно закінчили ремонтні роботи на пошкоджених комунікаціях на вулиці Римарській.