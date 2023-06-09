Як виглядає Харківщина після масованої атаки дронами Shahed та обстрілів з РСЗВ (фото)

Слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів росіян на Харківщині, внаслідок яких поранення отримали троє людей
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби, що минула, ворог завдав здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів Харківщини.
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День емоційних метаморфоз, коли нудьгу змінює непідробний інтерес, а ненависть – кохання (або навпаки). При цьому почуття, що раптово спалахнули, можуть бути сильними і глибокими.
Безхмарній ночі та ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
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