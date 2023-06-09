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09.06.2023  10:06   Рита Парфенова

Як виглядає Харківщина після масованої атаки дронами Shahed та обстрілів з РСЗВ (фото)

Слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів росіян на Харківщині, внаслідок яких поранення отримали троє людей

Наслідки обстрілів Харківщини Наслідки обстрілів Харківщини
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Протягом минулої доби ворог обстрілював з РСЗВ, артилерії та з використанням БПЛА населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
 
В місті Вовчанськ пошкоджені житлові будинки, медзаклад та господарчі споруди. Поранення отримали 63-річний чоловік та 69-річна жінка. Їх госпіталізували до лікарні.
 
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Вночі росіяни масовано атакували дронами Shahed Богодухівський район. Тілесні ушкодження отримав 33-річний чоловік.
 
На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
 
Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби, що минула, ворог завдав здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів Харківщини.

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Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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