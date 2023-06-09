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09.06.2023  09:34   Рита Парфенова

Харків'янина повернули до життя після клінічної смерті

Бригада медиків швидкої допомоги оперативно провела реанімаційні заходи.

Бригада ЕМД 803
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
У Центрі розповіли, що 8 червня о 13.32 поступив екстрений виклик до 55-річного чоловіка. Під час обстуговування виклику сталася клінічна смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда.
 
Бригада ЕМД 803 у складі: лікаря Максима Перепелиці, фельдшера Аліни Пасініченко, водій Олександра Купріяненка провела  успішну реанімацію.
 
Хворого чоловіка було шпиталізовано до лікувального закладу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 31 травня при обслуговуванні екстреного виклику, до життя після клінічної смерті повернули 85-річного мешканця міста Лозова.
Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  медицина, швидка допомога, харківа
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