09.06.2023 09:00 Рита Парфенова

У метро Харкова затримали торгівку наркотиками

Харківські правоохоронці виявили у метрополітені жінку, яка була в розшуку за наркоторгівлю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, на одний зі станцій метро співробітники відділу поліції, в метрополітені виявили 40-річну харків’янку, яка з 2021 року знаходилася у розшуку за наркозлочини.

Жінку передали ініціатору розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.