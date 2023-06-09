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09.06.2023  09:00   Рита Парфенова

У метро Харкова затримали торгівку наркотиками

Харківські правоохоронці виявили у метрополітені жінку, яка була в розшуку за наркоторгівлю.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
За його словами, на одний зі станцій метро співробітники відділу поліції, в метрополітені виявили 40-річну харків’янку, яка з 2021 року знаходилася у розшуку за наркозлочини.
 
Жінку передали ініціатору розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  наркотики, харків
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