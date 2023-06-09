Нічні атаки Shahed: під ударом Богодухівський район (фото)

Протягом доби з 8 по 9 червня армія рф завдавала ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ.з посиланням на ХОВА.
Минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу Shahed по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік 33 років.
Протягом доби ворог неодноразово обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка.
Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 27 га території та знешкодили 94 вибухонебезпечні предмети.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби, що минула, ворог завдав здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів Харківщини.
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День емоційних метаморфоз, коли нудьгу змінює непідробний інтерес, а ненависть – кохання (або навпаки). При цьому почуття, що раптово спалахнули, можуть бути сильними і глибокими.
Безхмарній ночі та ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
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