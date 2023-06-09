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09.06.2023  08:41   Рита Парфенова

Нічні атаки Shahed: під ударом Богодухівський район (фото)

Протягом доби з 8 по 9 червня армія рф завдавала ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

наслідки обстрілів Харківщини

Про це повідомляє РЕДПОСТ.з посиланням на ХОВА.

Минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу Shahed по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік 33 років.

наслідки обстрілів Харківщини

Протягом доби ворог неодноразово обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 27 га території та знешкодили 94 вибухонебезпечні предмети.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби, що минула, ворог завдав здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів Харківщини.

наслідки обстрілів Харківщини

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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